Roma, Petrachi prepara la controffensiva legale

AS ROMA NEWS – E’ tutt’altro che conclusa la querelle tra la Roma e Gianluca Petrachi, sospeso a tempo indeterminato dal club giallorosso dopo che il ds aveva mandato un sms infuocato al presidente James Pallotta.

Stando a quanto riferisce oggi il quotidiano “Il Tempo” (F. Biafora) non c’è alcuna possibilità che il direttore sportivo salentino venga reintegrato nell’organigramma della Roma e possa riprendere le sue mansioni. L’addio quindi è definitivo.

Resta però da capire come si consumerà questo allontanamento. Secondo l’edizione odierna de “Il Romanista” (G. Fasan), Petrachi ha contattato uno studio di avvocati per preparare una controffensiva legale. La vicenda quindi è tutt’altro che conclusa: le parti potrebbero accordarsi per una buonuscita, ma non è da escludere che la vicenda finisca in tribunale.

Fonti: Il Tempo / Il Romanista