Friedkin assenti alla festa di Natale: squadra sorpresa. E il club sonda Xabi Alonso per giugno

AS ROMA NEWS – Roma in ansia per il futuro di Mourinho. Lo scrive il Corriere dello Sport in prima pagina, raccontando come la squadra sia rimasta spiazzata dall’assenza di Dan e Ryan Friedkin dalla festa di Natale dell’altra sera all’Hilton.

Un segnale che sembra confermare come nel club non ci sia ancora certezze sulla guida tecnica del prossimo futuro. Josè Mourinho aspetta un segnale dalla proprietà dopo l’appello di domenica scorsa, ma i Friedkin per il momento non hanno dato risposte.

Tanto che, scrive il Corriere dello Sport (I. Zazzaroni), nei giorni scorsi emissari del club capitolino avrebbero sondato il profilo di Xabi Alonso per la panchina della Roma. Lo spagnolo sta facendo grandi cose con il Bayer Leverkusen, attualmente primo in Bundesliga, e per questo avrebbe attirato l’interesse dei Friedkin.

La risposta però è stata negativa: l’allenatore spagnolo, già allievo di Mourinho, del quale è intimo amico, è vicino al Bayern Monaco dove lo aspetta un futuro ambizioso. Ma il segnale sarebbe comunque chiaro e non indirizzato verso il rinnovo dello Special One.

Fonte: Corriere dello Sport