Pellegrini, tentazione saudita: gli arabi sulle sue tracce, il capitano ci pensa

AS ROMA NOTIZIE – C’è chi ne parla come un caso, chi lo vede tra i possibili “epurati” nella rivoluzione di giugno, chi addirittura tentato di lasciare la Capitale per andare a vivere un’esperienza milionaria in Arabia Saudita.

Sta di fatto che Lorenzo Pellegrini è di nuovo il giocatore più chiacchierato della Roma. Già molto discusso quando deliziava Mourinho al suo primo anno in giallorosso, ora le critiche sul capitano si sono fatte molto più forti, tanto che persino l’Olimpico (ma non la Sud) ha cominciato a mugugnare al momento del suo cambio.

Il calo delle prestazioni è dovuto essenzialmente agli infortuni che ne stanno minando la carriera. Anche quest’anno una serie di guai muscolari gli stanno impedendo di essere al 100%, e senza la giusta condizione fisica per lui diventa difficile incidere come una volta.

E adesso Lorenzo, scrive il Corriere dello Sport nell’edizione odierna, sta riflettendo sul suo futuro. I club sauditi, al di là degli acciacchi del ragazzo, stanno fiutando la possibile operazione spinti dalle qualità (innegabili) del centrocampista, l’età (compirà 28 anni a giugno) e, appunto, un suo stato d’animo non certo di assoluta serenità.

Lo stipendio di 6 milioni che ha frenato negli ultimi mesi le avances di club esteri non è certo d’intralcio ai sauditi che anche nelle prossime finestre di mercato sono pronte a fare la spesa nei top cinque campionati europei.

Gli agenti del capitano stanno registrando gli interessamenti ma senza spingere per il suo addio alla Roma: questa sarà esclusivamente una riflessione di Lorenzo nelle prossime settimane o nei prossimi mesi. Perché così come non è escluso un suo addio a fine stagione, non sarebbe neanche troppo una sorpresa vederlo salutare eventualmente a gennaio. Purché l’offerta del cartellino sia adeguata alla valutazione della Roma.

