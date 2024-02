Friedkin cala l’asso: così Dan e Pinto hanno regalato Baldanzi a De Rossi e alla Roma

AS ROMA NEWS – Un vero e proprio colpo di mercato. Al momento il più importante di tutta la sessione invernale della Serie A, salvo sorprese dell’ultima ora. La Roma cala il jolly Baldanzi, e regala a mister De Rossi il vice Dybala che sognava di avere.

Un colpaccio diretto da Tiago Pinto, il general manager dimissionario che ha voluto compiere l’ultimo sforzo per regalare ai romanisti, oltre che al suo allenatore, un acquisto di grandissima prospettiva fortemente voluto anche dai tifosi, che nei giorni scorso gli avevano chiesto con insistenza: “Ce lo porti Baldanzi?“. Allora il gm aveva risposto con una smorfia, consapevole di quanto sarebbe stato difficile arrivare a dama con il golden boy corteggiato anche da Juventus e Fiorentina.

Questi giorni sono stati decisamente intensi per Tiago Pinto, ma anche per i vertici del club. L’operazione Baldanzi è stata rapida e perfettamente orchestrata, condotta anche da Lina Souloukou e dai Friedkin in prima persona. Papà Dan ha confermato ancora una volta la sua volontà di investire nel futuro del club, decidendo di spendere 10 milioni di euro più 5 di bonus per acquistare a titolo definitivo (non sarà un prestito con obbligo, come pensato originariamente) un ragazzo di 20 anni che può rappresentare uno dei pilastri della squadra degli anni a venire.

Baldanzi firmerà un contratto quinquennale a circa 1,2 milioni a stagione, poi si metterà subito a disposizione di mister De Rossi, accontentato su tutta la linea con l’arrivo congiunto di Angelino, terzino sinistro di spinta e piede che l’allenatore aveva richiesto oltre al vice Dybala. La sua Roma è dunque completa in ogni reparto, e ha tutte le carte in regola per ambire a quel quarto posto che resta la stella polare di questa stagione.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport / Il Messaggero / Il Tempo / Leggo