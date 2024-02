“ON AIR!” – PIACENTINI: “D’ora in poi nella Roma vedremo più Baldanzi e meno Renati Sanches”, CORSI: “Ma allora i giocatori si potevano comprare”, PRUZZO: “Cambiamento radicale, sono sorpreso”, FOCOLARI: “Mercato da otto”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Baldanzi mi ha fatto contento, mi aveva colpito molto l’anno scorso nella partita della Roma contro l’Empoli. Ieri un paio di club, Fiorentina e Juventus, hanno provato a inserirsi. E’ cambiata la formula dell’acquisto, 10 milioni subito e 5 di bonus, e questo ha fatto la differenza rispetto alle altre offerte. E’ un’operazione sostenibile, la spalmi su 5 anni, sono 2 milioni e passa a stagione, è il costo dello stipendio di Belotti o Kumbulla… Sono queste le operazioni che ci aspettano da qui al prossimo futuro, che la Roma doveva fare già in passato, ma c’era un allenatore che pretendeva un altro profilo di calciatori. L’estate scorsa la Roma poteva decidere o di investire su Marcos Leonardo, e ha virato su Lukaku, che è una filosofia differente. Credo che da oggi a Trigoria vedremo più Baldanzi e meno Renati Sanches…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Sono curioso di vedere la Roma sul campo, ma anche l’andamento dei giocatori con i problemi fisici, perchè se dovesse andare in un’altra maniera, con Dybala che ti gioca dieci partite, forse allora certi allenamenti erano sbagliati prima… Io sono ottimista con questa società, in questi tre anni hanno portato un grande allenatore e due grandissimi giocatori. Non sono sprovveduti, questi sanno quello che fanno…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “La Roma ha il quarto organico d’Italia e dovrebbe arrivare quarta. Con l’esplosione del Bologna, la crescita della Fiorentina e la conferma dell’Atalanta, il quarto posto te lo devi guadagnare. Ma De Rossi, e lo dice lui per primo, la squadra ce l’ha… Se De Rossi non dovesse andare bene, devi avere una soluzione alternativa, ma il progetto è questo: prendere giovani promettenti, investire e crescere come ha fatto la Sampdoria di Mantovani. L’errore dei Friedkin è stato puntare su questa filosofia prendendo Mourinho perchè si era presentata l’occasione. Qua c’è gente che parla convinta di sapere meglio di Friedkin come gestire la Roma. Se li sentisse, si butterebbe per terra a scompisciarsi dalle risate…lui sa quello che deve fare, non siamo di certo noi a spiegargli come fare. Calma…Dan è bravino, se la cava da solo nella vita, anche senza di voi…”

Daniele Lo Monaco (Rete Sport): “Alla Roma mancavano giocatori di piede sinistro, e per questo ne sono arrivati due nel corso di questo mercato. Vedere una Roma con Baldanzi e Dybala insieme in campo? Non penso capiterà spesso. Considerando che Dybala gioca statisticamente il 50% delle partite, questo significa che Baldanzi giocherà il restante 50%. Dybala giocherà le partite europee, mentre Baldanzi al 99% non sarà a disposizione in Europa. Potrebbe anche essere possibile vedere Baldanzi a destra, Dybala centrale, e Pellegrini a sinistra in una sorta di 4-2-3-1, con Bove e Cristante o Paredes dietro…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Friedkin per avere Baldanzi gli ha dato 10 banane cash…insomma, sono usciti sti soldi. Ma allora tutte le cazzate che ci raccontava prima, che non si poteva comprare un giocatore…che è successo? E’ successo che Friedkin ha fretta di arrivare in Champions League, e ha fatto benissimo a tirare fuori sti 10 milioni di euro…L’unica cosa è che insistono a ricordare a tutti che se questo diventerà forte, poi dopo lo venderanno e ci faranno plusvalenza…così però non si va da nessuna parte… Bel giocatore, importante, prenderà il posto di Dybala quando non giocherà. E secondo me sarà importante anche Angelino, un acquisto azzeccato, forse serve addirittura di più perchè farà il titolare…Il nuovo corso è questo: giovani che corrono, che appaghino il gusto calcistico dei salotti buoni, di Gazzetta e de La Repubblica, di chi ha la puzza sotto al naso e che ora potrà scrivere “ah che simpatica questa Roma“…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Baldanzi è un profilo molto interessante, forte, non ha nemmeno 21 anni. Ha già giocato in Serie A, ed è stato pagato soldi veri, non bruscolini. Si diceva che la Roma non poteva spendere, e invece lo ha fatto. E ha preso anche Angelino, che è più forte dei terzini che aveva. Per cui al mercato della Roma do otto. Baldanzi è un colpo che non mi aspettavo a gennaio, e invece l’ha fatto…ottimo acquisto. Ma non ti cambia la squadra subito. E’ un acquisto futuribile, ma non cambia la Roma adesso. Difficilmente lui e Dybala giocheranno insieme, ma se prendi un giovane forte, prima o poi gioca. E poi sappiamo tutti che Dybala non gioca il 100% delle partite…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Voto molto alto al mercato della Roma. L’acquisto di Baldanzi è il segnale di una filosofia nuova, avere uno dei migliori talenti del nostro calcio è un gran colpo. A me piace molto, penso possa diventare uno dei protagonisti della Roma dei prossimi anni. Arriva in una piazza importante e per una cifra importante, e avrà delle responsabilità, ma credo che potrà giocare inizialmente solo quando serve. Mi sembra adatto al nuovo modulo della Roma, può giocare dietro la punta. Secondo me può giocare anche insieme a Dybala, alle spalle di Lukaku. E poi Angelino va a colmare una lacuna che la Roma ha, perchè Zalewski è stato una delusione, e Spinazzola è diventato irriconoscibile. Voto al mercato? 7,5 o 8, questo è il voto giusto…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Sembrava che la Roma non potesse prendere altro che svincolati e prestiti, e invece ha avuto la possibilità di spendere una cifra importante per un giovane di grande prospettiva. C’è stato un taglio col passato, sono un po’ sorpreso, si diceva sempre che la Roma era bloccata sul mercato e che non si poteva fare nulla. Ora diventa per forza una pretendente al quarto posto, altrimenti perchè fare un’operazione del genere a gennaio? Sono molto sorpreso. Ora vediamo anche su questa lista Uefa che succederà. E’ un cambio radicale, assolutamente totale…”

Redazione Giallorossi.net

