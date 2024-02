ULTIME DA TRIGORIA – Riecco Smalling: il difensore parzialmente in gruppo. Si rivede anche Renato Sanches (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Novità importante dall’allenamento odierno svolto questa mattina a Trigoria: Chris Smalling è tornato ad allenarsi parzialmente con il gruppo.

L’inglese sta facendo dunque progressi, anche se servirà ancora molta cautela e del tempo prima che il difensore possa tornare completamente a disposizione di mister De Rossi. Ma la notizia è comunque molto positiva.

Si è rivisto in campo anche Renato Sanches, rimasto nella Capitale dopo questo mercato invernale che lo aveva visto sul punto di rientrare al PSG per finire in prestito a un altro club: il portoghese ha deciso di rimanere, vedremo se sarà in grado di dare un contributo alla causa nei prossimi mesi. Anche per lui solo una parte della seduta in gruppo.

A Trigoria presente anche il nuovo acquisto Tommaso Baldanzi, che oggi, dopo aver svolto e superato le visite mediche, si presenterà a tecnico e compagni e da domani si allenerà con il gruppo. Ok Angelino, che si candida per una maglia da titolare contro il Cagliari.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

