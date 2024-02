Calciomercato Roma, Celik resta in giallorosso: no al prestito, sfumate le trattative con Marsiglia e Galatasaray

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Zeki Celik non sarà il terzo calciatore della rosa giallorossa a salutare Roma nel corso di questo movimentato finale di mercato invernale.

Sfumate definitivamente le piste Marsiglia e Galatasaray, club che nelle ultime ore si erano fatte avanti con il terzino turco e con i giallorossi per imbastire una trattativa. Lo riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport.

Il terzino destro, chiuso dalla presenza in rosa di Karsdorp e Kristensen, era disposto a lasciare Trigoria, e lo stesso valeva per la Roma, ma sia il club transalpino che quello turco erano disposti a investire su di lui soltanto in prestito con diritto di riscatto.

Celik però era refrattario a un trasferimento a titolo temporaneo, e per questo motivo Tiago Pinto ha cercato di inserire l’obbligo dell’acquisto a 11 milioni di euro. A quel punto però sia Marsiglia che Galatasaray hanno fatto un passo indietro, abbandonando il tavolo delle trattative.

Il terzino dunque resterà alla Roma e con De Rossi si giocherà un posto da titolare nel ruolo di terzino di destra della difesa a quattro riproposta dal nuovo allenatore.

