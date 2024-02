Kumbulla, il messaggio di addio alla Roma: “Grazie delle emozioni, non le dimenticherò mai”

NOTIZIE AS ROMA – Marash Kumbulla dedica un pensiero ai tifosi e alla Roma nel momento in cui viene ufficializzato il suo trasferimento in prestito al Sassuolo.

“Grazie per come mi hai accolto e per le emozioni che mi hai fatto provare: sicuramente non le dimenticherò mai. Auguro al club e a tutti i suoi fantastici tifosi di fare un grande finale di stagione, in bocca al lupo”.

Parole che suonano più come un addio che non un arrivederci. Kumbulla si trasferirà in prestito secco fino a giugno, ma la sua avventura con la Roma potrebbe essere finita qui.