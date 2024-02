UFFICIALE: Baldanzi è un nuovo giocatore della Roma. L’attaccante: “Ringrazio i Friedkin, hanno creduto in me” (COMUNICATO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – E’ arrivata l’ufficialità: Tommaso Baldanzi è un nuovo giocatore della Roma. L’attaccante toscano, 20 anni, arriva a titolo definitivo dall’Empoli.

Questo il comunicato ufficiale appena apparso sul sito asroma.com con le prime dichiarazioni del calciatore e del gm Tiago Pinto.

L’AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto di Tommaso Baldanzi dall’Empoli a titolo definitivo. Fantasista di piede mancino, classe 2003, è uno dei migliori talenti del calcio italiano. Con la maglia azzurra, ha partecipato da protagonista all’ultimo Mondiale Under 20, arrivando in finale.

“Desidero ringraziare la famiglia Friedkin per aver creduto fortemente in me e per aver fatto tutto il possibile per portarmi alla Roma: mi sono sentito onorato dell’interesse che questa società e l’allenatore hanno mostrato nei miei confronti e spero di riuscire a ripagare tanta fiducia“, ha dichiarato Baldanzi nella prima intervista da giallorosso.

“Allenandomi con grandi campioni avrò molto da osservare e da imparare. Non vedo l’ora che arrivi lunedì per respirare l’atmosfera del mio nuovo stadio. Da parte mia ce la metterò tutta per contribuire a raggiungere gli obiettivi che abbiamo di fronte a noi”.

Nella Roma, indosserà la maglia numero 35.

Benvenuto, Tommaso!