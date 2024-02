CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo giovedì 1 febbraio 2024 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 11:00 – UFFICIALE: BELOTTI ALLA FIORENTINA – La Roma annuncia la cessione in prestito fino a giugno 2024 di Andrea Belotti (30) alla Fiorentina con un comunicato apparso sul sito del club giallorosso. (asroma.com)

Ore 10:00 – KUMBULLA, VISITE MEDICHE COL SASSUOLO – Marash Kumbulla (23) si appresta a diventare un nuovo giocatore del Sassuolo: l’albanese sta svolgendo in questi minuti le visite mediche per il Sassuolo.

Ore 9:30 – RETROSCENA ORSOLINI PER LA ROMA – Prima di affondare con Baldanzi, la Roma aveva pensato di provare un assalto a Riccardo Orsolini (27) esterno destro d’attacco del Bologna. Poi però il club ha deciso di puntare con forza sul giovane dell’Empoli quando ha capito che l’affare era possibile. (Leggo)

Ore 8:50 – CELIK TRA MARSIGLIA E GALATASARAY – Con Karsdorp e Kristensen come terzini destri di ruolo, la Roma vuole cedere Zeki Celik (27) in queste ultime ore di mercato: il calciatore è conteso da Marsiglia (che però deve prima cedere Clauss) e Galatasaray. (Corriere dello Sport)

Ore 8:30 – BALDANZI, VISITE MEDICHE IN CORSO – Tommaso Baldanzi (20) sta svolgendo in questi minuti le visite mediche per la Roma. Firme e comunicato ufficiale attese nel pomeriggio.

