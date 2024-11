Friedkin col pensiero fisso di cedere la Roma. E Dan rimanda la decisione su Juric

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Juric si salva. O forse no. Lo striminzito 1 a 0 di ieri sera sul Torino potrebbe essere bastato al tecnico croato per avere un’altra occasione, quella di domenica prossima sul campo del Verona. Ma l’allenatore dà l’impressione di essere precario, e con gli imprevedibili Friedkin tutto è possibile.

Stando a quanto scrive l’edizione odierna de La Repubblica (S. Scotti), i texani restano molto distanti da Roma e dalla Roma. Dan e Ryan si trovano negli States, e al momento sono concentrati sulle attesissime elezioni presidenziali americane. Ma il vero pensiero fisso dei Friedkin è quello di cedere il club giallorosso.

Sono ormai mesi che le voci, tra fantomatici gruppi arabi e uomini d’affari italiani dal passato poco cristallino, si affastellano sul possibile passaggio di consegne del club giallorosso. I texani per il momento restano ben lontani da Trigoria nonostante il momento difficile vissuto dalla squadra. Un comportamento che potrebbe lasciar presupporre un imminente cambio di proprietà.

In mezzo a tutto questo c’è la Roma, in evidente difficoltà. Juric sta chiedendo ai suoi di pensare solo al campo, non cercando alibi da vicende che col pallone c’entrano solo indirettamente. L’uno a zero di ieri è servito al tecnico a tenersi la panchina, e ai Friedkin di rimandare ogni decisione sul possibile avvicendamento alla guida della squadra.

Fonte: La Repubblica

