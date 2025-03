Friedkin “cura” Dybala: team di specialisti al servizio di Paulo

AS ROMA NEWS – La Roma dovrà fare a meno di Paulo Dybala per almeno un mese, un’assenza pesante proprio nel momento cruciale della stagione. L’attaccante argentino ha riportato una lesione al tendine semitendinoso della coscia sinistra, un infortunio che lo costringerà a saltare partite chiave come quelle contro Lecce, Juventus e Lazio. L’obiettivo è riaverlo in campo per la sfida contro il Verona o, nella peggiore delle ipotesi, per il big match contro l’Inter.

Ma questa volta, la gestione del recupero di Dybala non sarà affidata solo allo staff medico della Roma. A muoversi in prima persona sono stati i proprietari del club, Ryan e Dan Friedkin, che hanno deciso di seguire la situazione con estrema attenzione, mettendo a disposizione dell’argentino un team di specialisti di altissimo livello. Secondo il Corriere dello Sport, la proprietà giallorossa ha coinvolto il proprio chirurgo di fiducia in Svizzera e altri esperti specializzati nel trattamento di infortuni ai tendini e al ginocchio.

L’obiettivo è chiaro: studiare il miglior percorso possibile per accelerare il recupero senza rischi. Tra oggi e domani verrà presa una decisione definitiva sulla terapia da seguire, senza escludere neppure l’ipotesi di un intervento chirurgico. Un segnale forte da parte dei Friedkin, che dimostrano ancora una volta quanto tengano alla loro stella e alla competitività della squadra nel momento più delicato della stagione.

Fonte: Corriere dello Sport