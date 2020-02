Friedkin da Oscar: “Parasite” distribuito dalla sua casa cinematografica

AS ROMA NEWS – 4 premi Oscar per Neon, la casa di distribuzione cinematografica di proprietà del gruppo Friedkin. Tutto merito di “Parasite“, il film sudcoreano rivelazione dell’anno.

La pellicola, distribuita in America dalla compagnia di Dan e Ryan, si è aggiudicata quattro statuette, compresa la più ambita di tutte, quella di “Miglior Film“, assegnata per la prima volta nella storia di Hollywood e dell’Academy a un film non in lingua inglese.

“Parasite” si è aggiudicato anche i premi per la sceneggiatura originale, la regia e quello per il miglior film straniero.

Best Picture

Best Director

Best International Feature

Best Original Screenplay#Oscars #Parasite pic.twitter.com/NkHvl2bKDr — NEON (@neonrated) February 10, 2020

(ilromanista.eu)