“ON AIR!” – TRANI: “La Roma ha scelto la strada dell’indebolimento”, CORSI: “Cessioni anche con Friedkin? Sarebbe clamoroso”, VALDISERRI: “Nessuna squadra ha più paura dei giallorossi”, AUSTINI: “Lo scudetto della Lazio modo peggiore per chiudere l’era Pallotta”

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo): “Sulla Roma ho azzerato qualsiasi aspettativa, non mi aspetto nulla da questa stagione. Più si va avanti in questa stagione e più si parlerà di anno di transizione, di aumenti di capitale, di dirigenti, di rivoluzioni…e in questa situazione i giocatori ci stanno una meraviglia, perchè tanto è sempre colpa di qualcun’altro… La Lazio non ha alcuna pressione, non ha le coppe, non ha infortuni, è la squadra più fortunata di tutte con gli arbitri: spiegatemi voi come farà a non vincere lo scudetto… Continuate a dire: “Ma ti pare, hanno 12 giocatori..“…continuate, continuate…continuate a sottovalutare il demonio…quale modo peggiore c’è per chiudere l’esperienza di Pallotta se non lo scudetto della Lazio…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Comincia l’ennesima settimana di calvario per i tifosi della Roma. La sfida contro l’Atalanta ci vede stra-sfavoriti… Pensate se arriva Friedkin e la Lazio vince lo scudetto…sarebbe obbligato a scucirglielo subito dal petto perchè sennò non ha fatto quello che fece Sensi. Poro Friedkin… La Roma però va così e merita essere trattata così… Ogni volta che sta squadra è chiamata a dimostrare la propria forza, è lì che si sgretola… Io continuo a dire: cambiano presidenti, allenatori, giocatori, ma allora qual è la causa?… Questa Roma non cresce, e ogni volta che è davanti allo step successivo gli viene la paura… Guardate Pellegrini, appena ha cominciato a fare una serie di assist, la gente ha cominciato a paragonarlo a Totti e lui da lì è sparito…”

Luca Valdiserri (Rete Sport): “E’ stata nettamente peggio Roma-Bologna di Sassuolo-Roma… Nessuno ha più paura della Roma, anche squadre che stanno ben al di sotto… La Roma ha sei o sette situazioni che pesano tantissimo sul bilancio con giocatori che hanno rendimento pari quasi allo zero. Come si affrontano? Io ti metto insieme i contratti di Dzeko, Fazio, Kolarov, Perotti, Jesus, Pastore… Se è vero che Dzeko prende 6,5 milioni l’anno, per me è uno dei primi problemi della Roma, enorme…gli altri sono problemi catastrofici che messi tutti insieme ti valgono abbondantemente l’incasso di una Champions….”

Alessandro Cristofori (Rete Sport): “Ma Petrachi e Fienga a chi dovrebbero strillare? A Carels Perez che è appena arrivato, o a Bruno Peres, ora Smalling che sa già che molto probabilmente a fine stagione torna a Manchester, così come Mkhitaryan… ma a chi dovrebbero dire che se non vanno in Champions… a chi? La partita del derby rappresenta ormai l’eccezione, mentre la normalità sono le partite orribili che abbiamo visto…”

Ugo Trani (Rete Sport): “La Roma può pure fare una bella partita a Bergamo, ma è fine a sé stessa…La verità è che il campionato ha preso una piega che con te dentro in questi nove anni non ha mai preso. Questo è il più grande fallimento, c’è un indebolimento costante che la Roma ha scelto di avere rispetto alle concorrenti. La Roma lo ha proprio scelto di essere più debole. Poi una volta è il mercato furbo, poi vanno venduti i giocatori entro giugno, poi è il mercato dei giovani, e poi è il mercato dei vecchi… Ma perchè nessuno lo ha detto? Noi non bastiamo… E’ stato fatto qualcosa di strategicamente perfetto, ci sono personaggi che hanno lodato quello che accadeva dentro Trigoria. Sono state dette cose che non stavano né in cielo né in terra. Il punto più basso della storia della Roma dal punto di vista tecnico è stato l’applauso di piazza per la cessione a 70 milioni di Alisson. Lì si è capito che non importava niente di vincere…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Io della Roma vorrei poterne parlare bene, non se ne può più… O cominciamo a dire come gli zozzoni delle altre radio che va tutto bene, oppure cambiamo argomento… Un po’ tutti i giornali oggi scrivono che se la Roma non va in Champions, anche Friedkin sarà costretto a vendere. Non lo ha detto Friedkin, per cui non possiamo attaccare una persona che non è nemmeno arrivato…ma se fosse così, sarebbe davvero una cosa clamorosa….si comincia così?… Ma secondo voi Friedkin aspetta ogni partita per vedere se la Roma vince o perde per capire se la costa di più o di meno, ma non è possibile….ma che stai al circo…”

David Rossi (Roma Radio): “La Roma a Bergamo non parte favorita. Questa è una settimana molto importante della stagione della Roma, ma non è quella che decide se la stagione è già finita al 15 febbraio. Subito dopo c’è una partita di coppa, per cui sangue freddo: serve avere equilibrio. Fonseca per me è una persona molto intelligente e capace, anche se per tanti è già diventato un idiota…Mi fido dell’allenatore, delle sue capacità. Ci vuole fiducia e pazienza, necessarie in un momento come questo. Fare come i cavalieri del caos, che si fregano le mani davanti a situazioni del genere…c’è gente che dopo Roma-Bologna parlava di dirigenti incompetenti, come se servissero dirigenti per battere il Bologna di Orsolini e Barrow… La Roma ha tutte le possibilità di uscire da questo momento difficile e centrare il suo obiettivo…”

Alessandro Angeloni (Rete Sport): “La dirigenza ora può fare poco, in una fase di cambio di proprietà i ruoli sono sbiaditi, i riferimenti cadono, c’è un’inevitabile confusione… La cosa più importante da capire è vedere se il gruppo è unito o no, se sta con l’allenatore…la svolta è soltanto questa, capire se la squadra crede nell’allenatore. L’anno scorso non era più così, stavolta non mi sembra questo il caso. A me sembra che la squadra lo segue all’allenatore, ora è lui che deve trovare le soluzioni migliori per la Roma. Io dopo gli infortuni di Zaniolo e Diawara mi aspettavo qualcosa di diverso, lui invece ha pensato di poter sostituire Zaniolo con Under che è un giocatore completamente differente…lì mi aspettavo qualcosa da Fonseca, una soluzione diversa…”

Daniele Lo Monaco (Tele Radio Stereo): “Quest’anno siamo partiti per arrivare tra le prime quattro, e ora nonostante tutto siamo ancora in corsa. La Lazio sta facendo un campionato eccezionale, ma ha fallito l’Europa League. La stagione della Lazio è cambiata dopo aver recuperato tre gol all’Atalanta, quando Inzaghi stava per essere cestinato tra i rifiuti ingombranti, ora spero che possa succedere lo stesso alla Roma… Noi abbiamo visto 5 mesi di Roma, i primi 4 ci hanno portato a sperare che potesse vincere lo scudetto, questo quinto mese ci dice che la Roma sembra sprofondare verso il decimo posto. Questo gruppo, e se fossi Fonseca ragionerei così, può arrivare quarto, può andare a Bergamo e vincere. Vanno risolti degli errori, e poi sperare che gli episodi girino a nostro favore…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Fonseca dovrà prendere provvedimenti, magari cambiare sistema di gioco per dare più fiducia…ora è venuta meno, e vanno fatte delle scelte per riprendere la strada, anche se non è facile. Fonseca ha i giocatori contati… Il 4-1-4-1 ci può stare come lettura. Ti devi presentare a Bergamo nella maniera giusta, bisogna svoltare immediatamente e trovare alternative in attacco perchè Dzeko fa troppa fatica… La Roma è in crisi, i numeri sono sotto gli occhi di tutti: il derby aveva illuso. Contro l’Atalanta è una partita difficilissima…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Se la Roma dovesse perdere a Bergamo, è finita la corsa Champions. I romanisti non devono gufare contro la Lazio, perché stare lassù in classifica e dar fastidio per la lotta allo scudetto è un bene per la città. Tutti a Roma devono sentirsi orgogliosi… Lo so che in questo caso sono una voce fuori dal coro, ma io la penso così. La Roma, con i due pareggi nei derby, ha tolto alla Lazio i punti giusti per stare in testa alla classifica. La settimana scorsa ho parlato di clausole per l’acquirente, magari c’entra anche il mancato accesso alla Champions. Ora l’attuale dirigenza ha perso appeal e autorevolezza. Mi pare un po’ confuso anche Fonseca che invece aveva sempre idee molto chiare…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Dzeko non sta giocando bene ma non penso sia il problema della Roma. Questa partita contro l’Atalanta capita nel momento peggiore, la Roma ha raggiunto il suo livello più basso, è incredibile… E’ una squadra che subisce da squadre medie, e contro l’Atalanta rischia grosso… L’unica cosa positiva è che l’Atalanta nelle ultime due partite casalinghe contro Spal e Genoa ha fatto un punto. Fonseca deve fare delle scelte: Santon è improponibile. Gente come Under, che gioca una partita sì e 18 no, va tolto definitivamente… Perez invece mi è sembrato buono, e deve farlo giocare. Spinazzola poi ti dà più sicurezze di Kolarov, e devi avere il coraggio di farlo altrimenti è inutile!…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Nel giro di pochi giorni la Roma ci ha fatto dissolvere l’idea che ci eravamo fatta di lei dopo il derby. La Roma ora ha questa grande opportunità, cioè rifarsi vincendo a Bergamo. Ma come la rilanci una squadra che ha preso sette gol contro Sassuolo e Bologna? L’allenatore deve dare un segnale cambiando modulo di gioco e giocatori, facendo quindi qualcosa di eclatante…”

Franco Melli (Radio Radio): “La Roma? E’ colpa dell’Emilia… Dzeko è negativo, non la prende mai. Continuiamo a dire che è un campione… Segna più Caputo, segna più Lapadula! Se questo è il leader della Roma, il quarto posto non lo prenderà mai. La Roma segna poco e prende una valanga di gol… Il Bologna ti entrava da tutte le parti…”

