Schouten: “La Roma ha grandi nomi ma in campo non te ne accorgi”

AS ROMA NEWS – Il centrocampista del Bologna Jerdy Schouten è tornato sul successo di venerdì scorso contro la Roma, con un giudizio secco ma spietato sulla squadra giallorossa.

“Se guardi in anticipo chi sono i tuoi avversari, pensi che siano grandi nomi, ma non te ne accorgi sul campo. Per questo non pensi: “Ehi, c’è Mkhitaryan qui vicino a me”.

Un giudizio piuttosto chiaro sul momento difficile che vive la Roma. La squadra, nonostante abbia al suo interno giocatori di calibro internazionale, fatica a imporsi anche contro squadra di livello inferiore.

Fonte: De Telegraaaf