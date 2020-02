ULTIME DA TRIGORIA – Tutti in gruppo tranne Diawara, Zappacosta e Zaniolo. Contro l’Atalanta Mancini torna a centrocampo, sale Perez

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo il giorno di riposo concesso ieri da Fonseca, oggi la squadra giallorossa è tornata ad allenarsi a Trigoria in vista della delicatissima sfida Champions di sabato prossimo contro l‘Atalanta.

La squadra ha svolto una prima parte di lavoro atletico con venti minuti di scatti e cambi di direzione, e poi un lungo focus tattico. Quasi tutti i giocatori in gruppo, ad eccezione di Diawara, Zappacosta e Zaniolo che proseguono il loro programma di recupero.

Contro i bergamaschi Fonseca pensa a delle soluzioni alternative: vista l’assenza di Cristante, squalificato, è scontata la presenza di Mancini a centrocampo a meno che il portoghese non decida di giocarsi la carta Villar. In attacco invece crescono le quotazioni di Perez, mentre scendono quelle di di Under e Kluivert.

Giallorossi.net – F. Turacciolo