Friedkin delusi ma pronti a rilanciare: in estate “ingenti investimenti” sul mercato

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – I Friedkin sono rimasti parecchio delusi dalla sconfitta maturata in quel modo venerdì sera nel derby. L’esordio in una stracittadina se l’aspettavano decisamente diverso.

E così Dan e Ryan, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo), sono rimasti nella saletta davanti allo spogliatoio piuttosto scuri in volto, con le mascherine che non riuscivano a nascondere la loro delusione. Per loro è stato un brutto colpo e devono rivedere i loro programmi per il futuro.

I Friedkin sono venuti a Roma per vincere, scrive il giornale sportivo romano, e sono pronti a porre le condizioni perché il club entro tre anni possa conquistare un trofeo: già dalla prossima sessione di mercato saranno messi in preventivo ingenti investimenti.

Il passaggio del turno in Coppa Italia, domani, è fondamentale. Guai a sbagliare contro lo Spezia, che la Roma affronterà poi anche sabato in campionato. Intanto la posizione di Fonseca torna in discussione: senza Champions il suo addio è scontato.

Fonte: Corriere dello Sport