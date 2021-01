“ON AIR!” – CORSI: “Fonseca non è all’altezza”, DI GIOVAMBATTISTA: “Il rapporto con i giocatori non è idilliaco”, ROSSI: “Il mister è un capro espiatorio, la pacchia per i Friedkin sta per finire”, GALOPEIRA: “Certi articoli andrebbero attaccati nello spogliatoio”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Abbiamo trovato il problema: è tutta colpa di Fonseca, che è un incapace, e quindi abbiamo risolto. Basta rimuovere l’allenatore, domani prendiamo Sonetti o Allegri, e abbiamo risolto il problema (è ironico, ndr). C’erano giornali che prima del derby parlavano di “profumo di scudetto”, e ora invece parlano di una squadra mediocre. Ora vedo che molti tifosi della Roma impazziscono perchè il Milan ha preso Mandzukic. Ai Friedkin dico che la pacchia sta per finire, perchè i soliti cavalieri del caos stanno preparando il piattino. Bisogna trovare sempre un capro espiatorio, e cacciando l’allenatore, che è il problema della Roma, si risolve ogni problema. Ma volete sapere chi ha vinto nella Roma? Capello, Spalletti e Ottavio Bianchi, tre allenatori che sono stati cacciati con ignominia…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Non sono ancora uscito dal dolore del derby perso. Fastidioso dover leggere quello che ciclicamente succede tutti gli anni, soprattutto quando perdi un derby e in quella maniera. Io sono addolorato, ma non spacco tutto. Ora potrei dire “sono arrivati questi e non hanno comprato nessuno”, e invece no… La Roma intanto resta ancora al terzo posto, stai lì… Dobbiamo fare una scelta: o portarci fino a maggio la batosta del derby, e secondo me non aiuta, oppure voltare subito pagina. Io però prenderei tutti gli articoli e gli sfottò di questi giorni e li attaccherei sulle pareti degli spogliatoi in vista del derby di ritorno… Rizzitelli? La Roma non ha mica perso per colpa sua, sia chiaro, ma certe cose prima del derby non si dicono…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La sconfitta della Juve di ieri è una grande aggravante. Pirlo e Fonseca sono due allenatori nel pallone. Fonseca non è all’altezza di tenere questa squadra. E’ anche ingeneroso mettere in discussione ora il tecnico, perchè se lo mandi via, ma chi ci metti… Io vedo però che lui sbaglia tatticamente le partite, è un po’ come Pirlo, con la faccia arrendevole. Le dichiarazioni dopo il derby sono state agghiaccianti: “La Lazio è una squadra fortissima, e se si chiude come facciamo”… Ma che stai dicendo…sono dichiarazioni di un’arrendevolezza straordinaria, non mi piace. Sui giornali c’è scritto che sul mercato l’impronta è spendere pochissimo, che Reynolds, che non so chi sia, lo prende il Benevento e non la Roma per una questione di soldi. Beh a me mi prende un colpo…Poi magari sono le solite cavolate dei giornali, e la Roma comprerà di tutto e di più…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “E’ finito tutto? Io non penso. Dire che la Roma fallirà i suoi obiettivi perchè ha perso così con la Lazio, io non me la sento di farlo, visto che c’è tutto un girone di ritorno da giocare. C’è inoltre da sottolineare l’alternanza delle sue rivali. Ora dobbiamo sperare che si riprenda il cammino che c’è stato ogni volta che la Roma aveva perso contro una grande, che ci siano due o tre risultati positivi che ti rimettano in carreggiata. Il problema è che stavolta non sono sicuro che succeda, perchè una batosta del genere nel derby può lasciare pesanti strascichi…”

Dario Bersani (Tele Radio Stereo): “Venerdì ti sei fatto prendere in giro in campo, ed è giusto che tu venga preso in giro fuori…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Aspettiamo segnali dal mercato, sarebbe importante, anche per la squadra vedere che si investe, che ci si crede. Sono rimasti dodici giorni alla fine del mercato, qualcuno si muove, aspettiamo anche che si muova la Roma che fino a poco tempo fa sembrava quella destinata a essere più attiva fino a una settimana fa anche attraverso le dichiarazioni di capitano e dirigenti. Ci aspettiamo quindi qualcosa di buono…”

Daniele Lo Monaco (Il Romanista – podcast): “Lo Spezia ha rappresentato uno degli ultimi incubi della Roma: una squadra stellare che aveva Castan, Maicon, Rudiger, Digne, De Rossi, Pjanic, Dzeko e Salah, perse contro lo Spezia negli ottavi di finale della Coppa Italia. Solo questo triste ricordo ci fa capire quanto sarà difficile domani, lo Spezia è una squadra ben allenata, che fra l’altro incontrerai anche domenica in campionato. Fra l’altro lo Spezia ha una rosa lunghissima e piena di buoni giocatori. Sarà difficile, perchè ti porti dietro le scorie del derby…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “A Trigoria non sono contenti di Fonseca e non so se il posto in Champions potrà confermare il tecnico. Si stanno valutando tante cose. Io so che il rapporto tra Fonseca e alcuni giocatori non è idilliaco, e in questo modo non si va da nessuna parte…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma di venerdì è stata inguardabile. Ora la squadra deve subito cambiare pagina e cercare di lottare per un posto in Champions. Venerdì sera il secondo tempoè stato peggio del primo, una serata storta, inutile a cercare il pelo nell’uovo…”

