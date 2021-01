Telenovela Reynolds: nuovi contatti tra la Roma e il Dallas, le ultime

AS ROMA CALCIOMERCATO – Il futuro di Bryan Reynolds sta diventando un vero e proprio intrigo di mercato che sembra coinvolgere Roma, Juventus, Benevento e Bruges. Con il Dallas FC, ovviamente, di mezzo.

Il terzino americano sembrava destinato ormai a diventare un giocatore bianconero, con l’aiuto del Benevento, club nel quale la Juve avrebbe parcheggiato il calciatore vista l’impossibilità di tesserare giocatori extracomunitari nel mercato di gennaio.

Ma proprio quando l’affare sembrava ormai fatto, è arrivata una frenata. La Roma infatti, riferisce in questi minuti il portale “Calciomercato.it”, non ha ancora mollato la presa e nella giornata di sabato ha nuovamente contattato il Dallas (club con cui i Friedkin vantano ottimi rapporti) per provare a riaprire la trattativa.

Ieri poi il club americano, proprietario del cartellino di Reynolds, ha avuto nuovi colloqui con gli agenti del terzino per capire se c’è la possibilità di riaprire un canale con la Roma per concludere positivamente la trattativa. I giallorossi dunque non mollano, la telenovela prosegue.

Fonte: Calciomercato.it