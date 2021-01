Roma, sfuma l’ipotesi Milik a parametro zero: va al Marsiglia in prestito con obbligo di riscatto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sfuma definitivamente l’ipotesi Milik a parametro zero per la Roma: l’attaccante vestirà la maglia dell’Olympique Marsiglia e la sua carriera ripartirà dal campionato francese.

Accordo totale raggiunto sia tra i due club che tra i transalpini e il giocatore. Il Napoli infatti ha accettato la formula del trasferimento in prestito con obbligo di riscatto a 8 milioni più 5 di bonus.

Accordo raggiunto anche tra Mililk e il Marsiglia: contratto fino al 2025 a 4,5 milioni di euro a stagione.

Redazione Giallorossi.net