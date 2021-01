Strootman, Benatia e Nainggolan: i tifosi li rivolevano, i Friedkin dicono no. Ecco perchè

AS ROMA NOTIZIE – Benatia, Strootman e Nainggolan cambiano casacca. I primi due tornano in Italia, il terzo lascia l’Inter per ritrovare spazio nel Cagliari. E a Roma sono tanti i tifosi che si domandano come mai a Trigoria non abbiano pensato di riportarli nella Capitale.

A dare una risposta questa mattina ci pensa il portale “Gazzetta.it” che spiega perchè Dan e Ryan Friedkin non hanno ritenuto opportuno di puntare sui cavalli di ritorno. La strategia dei Friedkin e Pinto è chiara: no a giocatori over 30 (Kevin li compirà tra un mese, Radja è classe 1988, un anno in meno di Benatia), tranne rare eccezioni, magari con una continuità fisica non così importante.

Sì a giovani e a giocatori funzionali al progetto, con la sola eccezione (forse) di El Shaarawy, che di anni ne ha 28, ma solo a certe condizioni. E allora Strootman, Benatia e Nainggolan resteranno solo tre avversari da applaudire all’Olimpico quando torneremo allo stadio.

