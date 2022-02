Friedkin, dove siete? Tifosi e media chiedono l’intervento della proprietà

AS ROMA NOTIZIE – I torti arbitrali subiti dalla Roma in questo campionato cominciano a essere troppi. Il coro di proteste comincia a crescere nella piazza giallorossa.

La squadra non starà facendo faville, ma con i punti in più che avrebbe meritato sul campo senza tutte queste “sviste” ora la Roma avrebbe una posizione in classifica molto diversa.

Per questo la tifoseria comincia a ribollire, e chiede un intervento pubblico dei Friedkin. La nuova proprietà non si è ancora mai fatta sentire da quando ha preso il controllo del club capitolino, affidando tutta la comunicazione prima a Tiago Pinto e poi a Josè Mourinho.

Servirebbero però una doppia voce forte, scrive oggi Il Messaggero: da una parte l’allenatore, dall’altra la proprietà, che continua a mettere soldi in circolo ma non vede la luce e rischia di non vederla per un bel po’, se questo è il trend in campo che non sembra arrestarsi.

