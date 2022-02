Zaniolo e il rapporto logoro con gli arbitri: ecco dov’è nato tutto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Che non esista un rapporto idilliaco tra Zaniolo e la classe arbitrale è ormai un fatto acclarato.

L’attaccante non si sente tutelato dai direttori di gara, che spesso non gli fischiano dei falli plateali. Anzi, è lo stesso Zaniolo a finire sul taccuino degli arbitri per proteste.

Mourinho si è schierato al fianco del suo giocatore, consigliando in modo provocatorio al ragazzo di andare a giocare all’estero. Nicolò gioca ormai da mesi con un senso di frustrazione addosso: il calciatore non si sente rispettato, non sembra avere credibilità agli occhi degli arbitri, nonostante la mole di attenzione che gli avversari gli riservano.

Ma quando si è incrinato questo rapporto? Lo racconta l’edizione odierna de La Repubblica: tutto nasce il al 7 agosto del 2019. Al “Curi” di Perugia si gioca l’amichevole tra Roma e Athletic Bilbao. Il numero 22 giallorosso si procura un rigore con un tocco di mano: chiederà scusa nel post partita sui social.

Ma non fu sufficiente per l’arbitro Maresca, che non gradì l’atteggiamento in campo del calciatore, visto che si trattava di un’amichevole. Da quel giorno è cambiato il rapporto tra Zaniolo e gli arbitri, che sembrano quasi accanirsi su di lui, tempestandolo di cartellini ad ogni minima reazione.

