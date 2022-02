Mou sfida il suo passato e ritrova Pellegrini

AS ROMA NEWS – Prima partita da dentro o fuori per la Roma di Josè Mourinho, che domani sera a San Siro sfiderà la “sua” Inter nel bivio stagionale che può incidere sull’esito finale della stagione giallorossa.

Lo Special One ritrova Lorenzo Pellegrini, che ha recuperato pienamente dai guai fisici e non ha avvertito più dolore nelle sedute svolte in gruppo.

Il capitano però molto probabilmente partirà dalla panchina: non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, e così Mou pensa di utilizzarlo nella seconda parte della gara.

Rispetto alla Roma vista sabato contro il Genoa ci saranno un paio di novità: a sinistra toccherà di nuovo a Vina agire a sinistra al posto di un non impeccabile Maitland-Niles, mentre a centrocampo Veretout potrebbe essere preferito a Cristante.

Fonti: Il Messaggero / Il Tempo / Corriere dello Sport