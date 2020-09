Friedkin e il piano giovani: arriva Rangnick?

AS ROMA NEWS – I giornali oggi in edicola puntano tutti sulle parole rilasciate ieri dai nuovi proprietari sul sito della Roma. Secondo la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), uno dei passaggi chiave delle parole di Dan Friedkin è quello in cui viene annunciato che l’obiettivo è “vincere”, ma occorrerà tempo perché “i campioni non vengono costruiti dall’oggi al domani“.

Parole che segnano la volontà da parte della nova presidenza americana di puntare sui giovani da fare crescere. Parole che, ipotizza il quotidiano, potrebbero essere un’apertura a Rangnick, dirigente ex Lipsia che nei giorni scorsi era stato accostato alla Roma per il ruolo di direttore sportivo.

Rangnick infatti ama costruire le sue squadre partendo dai giovani talenti scovati in giro per il mondo. Un sistema che sembra andare particolarmente d’accordo con la filosofia di Dan Friedkin. Il “trainager” tedesco, così si è definito, ha recentemente parlato della Roma dimostrando vivo interesse per il nuovo corso degli americani.

Fonte: Gazzetta dello Sport