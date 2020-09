Roma, altri tagli in arrivo: Fazio al Cagliari, Juan Jesus verso il Genoa. Perotti attende lo Spartak

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma procede spedita sul mercato in uscita, con Fienga che sta lavorando duramente per tagliare tutti quegli esuberi in rosa che pesano troppo sul bilancio del club. E i primi risultati sembrano sul punto di arrivare.

Dopo le cessioni praticamente ultimate di Schick e Kolarov, procedono spedite le uscite di Fazio e Jesus. L’argentino, racconta l’edizione odierna de Il Messaggero (S. Carina) è ad un passo dal Cagliari, ma la Roma dovrà contribuire allo stipendio.

Vicino all’addio anche il suo collega di reparto brasiliano che sta provando a liberarsi per accettare la proposta del Genoa che nel frattempo ha chiesto Ranocchia all’Inter. Meno imminenti gli addii di Santon, che tratta con il Besiktas, e Perotti, che ha in tasca un’offerta del Fenerbahce ma attende il rilancio dello Spartak Mosca.

Fonte: Il Messaggero