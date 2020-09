Dzeko: “Ogni anno si dice che lascerò la Roma. La Juve? Non è il momento di parlare di mercato, vedremo”

AS ROMA CALCIOMERCATO – Edin Dzeko ha parlato del suo futuro e delle voci di calciomercato che lo riguardano, intervistato dalla Rai dal ritiro della Bosnia.

“Ogni anno si dice che lascerò la Roma. Non è il momento di parlare di mercato, mi concentro su queste gare e poi vedremo. Giocare con Ronaldo? Posso dire che ho 34 anni, mi sento bene e sono orgoglioso di questo“.

La Juventus torna a spingere sul bosniaco, scrive oggi Il Messaggero: la questione passaporto blocca l’approdo di Suarez in bianconero, che con gli arrivi di McKennie e Arthur non ha più posto per calciatori extracomunitari. Questo spiana la strada per Torino a Dzeko.

Fonte: Il Messaggero