Smalling, lo United ora tratta ma chiede ancora 20 milioni

AS ROMA CALCIOMERCATO – Il Manchester United tratta. Apertura dunque del club inglese verso la Roma, anche se, scrivono oggi sia “Il Messaggero” (S. Carina) che la “Gazzetta dello Sport” (C. Zucchelli) la richiesta dei Red Devils resta sostanzialmente la stessa.

Lo United infatti chiede sempre 20 milioni di euro, anche se la posizione sembra essersi ammorbidita. La distanza con la Roma però non è ampia: i giallorossi, sostiene la Gazzetta dello Sport, sono arrivati ad offrire 15 milioni, a cui però vanno aggiunti i 3 del prestito di un anno fa.

Il totale quindi sarebbe di 18 milioni di euro, cifra molto vicina a quella richiesta dagli inglesi e non indifferente per un calciatore di quasi 31 anni. La Roma spinge, Smalling sembra di nuovo vicino, ma la trattativa non è ancora chiusa.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport