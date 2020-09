Milik-Roma, si torna al punto di partenza: offerti Under e soldi

AS ROMA NEWS – Tutto fermo sul fronte Milik. La Roma, in attesa di capire come finirà la questione Dzeko, ancora corteggiato dalla Juve che ha difficoltà a tesserare Suarez per via degli slot pieni per gli extracomunitari, continua a trattare col Napoli.

Ma ora, rivela Il Messaggero (S. Carina), tutto è tornato al punto di partenza: i giallorossi offrono il cartellino di Cengiz Under come contropartita tecnica, e sono disposti a mettere sul tavolo anche un conguaglio economico.

La Roma infatti non vuole inserire Veretout nell’ipotetico scambio e ha già trovato una sistemazione alternativa a Riccardi, che passerà al Pescara in prestito secco. Secondo la Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli), nell’affare col Napoli però potrebbe rientrare un altro giovane della Primavera.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport