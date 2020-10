I Friedkin hanno scelto il loro consigliere: non sarà Baldini. Per il ds Rangnick, Orta o Campos

AS ROMA NEWS – Dan e Ryan Friedkin hanno già trovato un “consigliere” che li aiuterà nelle decisioni da prendere sul mercato, ma anche nelle mosse da prendere nel calcio italiano in generale. Lo scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini)

Il consigliere non sta in Italia ma non è Franco Baldini

Tutti giurano che non si tratta di Franco Baldini, l’uomo a cui si affidava anima e corpo l’ex presidente James Pallotta. Chi è dunque il consigliere dei nuovi proprietari? Il nome non è ancora noto, ma in tanti sono pronti ad assicurare che il punto di riferimento si trovi all’estero e non in Italia.

Caccia al Ds: Ragnick, Orta o Campos

Intanto prosegue il casting per il prossimo direttore sportivo. Anche in questo caso il profilo su cui i Friedkin si stanno indirizzando non è italiano. C’è riserbo sui nomi, ma la figura del “trainager” Rangnick affascina, il profilo di Orta (Leeds) piace, Campos (ex Monaco e Lilla) intriga. Una cosa è certa: bisognerà fare in fretta, perché il mercato di gennaio è alle porte.

Fonte: Gazzetta dello Sport