LIVE! La Roma chiude per Smalling. Sportmediaset: “Lo United ha detto sì, il giocatore è atteso nella Capitale per le visite”

AS ROMA NEWS – Chris Smalling si avvicina alla Roma. Sono settimane che i giallorossi sperano di riportare a casa il difensore inglese, ma stavolta ci siamo davvero. Una risposta definitiva dal Manchester United arriverà tra oggi e domani, ma tutti i segnali vanno verso la fumata bianca. Fonseca sta per riabbracciare il suo centrale.

Sportmediaset: “E’ fatta, il giocatore atteso a Roma per le visite”

Chris Smalling sta per tornare a Roma. Il portale di Sportmediaset in questi minuti dà per conclusa la trattativa tra il club giallorosso e il Manchester United con una fumata bianca. In questi minuti si stanno limando i dettagli. Il difensore è atteso nelle prossime ore nella Capitale per svolgere le visite mediche.

Fienga a Manchester per chiudere

La novità dell’operazione, che ieri ha vissuto una giornata molto importante, è stato il blitz di Guido Fienga in persona a Manchester per trattare de visu con la dirigenza dello United, scrive oggi “Il Messaggero” (S. Carina). La Roma ha alzato l’offerta a 15 milioni compresi i bonus, la presenza del Ceo in Inghilterra era per concordare in modo definitivo le modalità di pagamento. La risposta dello United è attesa tra oggi e domani.

Telenovela a lieto fine

C’è ottimismo, tanto che oggi l’edizione di Leggo (F. Balzani) parla di “telenovela a lieto fine“. Oggi infatti, scrive il quotidiano, è atteso a Roma uno degli uomini dello United per la chiusura dell’affare. Ma visti i precedenti è sempre meglio non cantar vittoria prima delle firme. Ecco perchè a Trigoria si continua a lavorare alle alternative in caso di brutte (e a questo punto assai impreviste) sorprese.

Verissimo, Rudiger e Marcao: quante alternative

Le alternative a Smalling intanto crescono per numero. Se fino a ieri il brasiliano Verissimo era in pole, oggi sembra guadagnare terreno anche Antonio Rudiger. Nella notte infatti Sky Sport ha rilanciato la candidatura del tedesco nel caso in cui i giallorossi non riuscissero a chiudere con l’inglese. Resta in piedi anche l’opzione Marcao.

Fonti: Il Messaggero / Leggo / Sky Sport