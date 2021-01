Friedkin imbufaliti, Pinto “salva” Fonseca

AS ROMA NOTIZIE – Dopo quanto accaduto in Coppa Italia, i Friedkin vengono descritti come “furiosi” o “imbufaliti” dai principali quotidiani oggi in edicola, da Il Messaggero fino a Il Tempo.

Tutti concordano dunque su questa versione: ai proprietari quella figuraccia non è andata proprio giù. Ma a venire in soccorso dell’allenatore Paulo Fonseca, confermato a tempo sulla panchina giallorossa, ci ha pensato Tiago Pinto.

Sstando a quanto rivela la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) ieri pomeriggio è toccato al nuovo general manager difendere il tecnico, che ha spiegato come non sia nel suo stile intervenire in questo modo e che, quanto meno, prima vorrebbe conoscere meglio la realtà in cui è piombato.

