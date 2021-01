Roma, preoccupa l’umore di Dzeko. Dubbi dei giocatori sui ritmi blandi in allenamento

AS ROMA NEWS – Aria di certo non molto serena a Trigoria, con la squadra chiamata a dare segnali di reazione contro lo Spezia nel re-match contro i liguri, che stavolta giocheranno con la formazione titolare, dopo la sconfitta rimediata in Coppa Italia.

Intanto però comincia a materializzarsi qualche scricchiolio nel rapporto tra allenatore e giocatori: se i più giovani sono soddisfatti del lavoro svolto dal tecnico, qualcun altro lamenta ritmi troppo blandi in allenamento. A Fonseca, racconta oggi la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), viene rimproverata una mancanza di leadership, il che però non significa che i giocatori gli siano contro.

A preoccupare, scrive la Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli) è soprattutto l’umore di Edin Dzeko: già da un po’ non sembra quello dei giorni migliori e questo in campo sembra riflettersi in alcune opache prestazioni. La Roma, però, ha bisogno del suo capitano. Già da sabato.

Fonte: Gazzetta dello Sport