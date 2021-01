I Friedkin puntano ad Allegri, Tiago Pinto propone Jardim. Mazzarri pronto a fare da traghettatore

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Roma in bilico, tra la volontà di cambiare allenatore al termine di questa stagione e la necessità di farlo ora, a campionato in corso, nel caso di un ennesimo passo falso sabato prossimo contro lo Spezia.

I Friedkin per giugno hanno le idee chiare: il primo obiettivo è Massimiliano Allegri, scrive oggi Il Messaggero (U. Trani), che è già stato contattato. Il tecnico non ha sbarrato la porta, ma va convinto con un progetto tecnico di livello.

Tiago Pinto invece ha proposto il nome di Jardim, 46 anni, portoghese come Fonseca ed ex allenatore del Monaco. Anche il nome di Sarri è nella lista: anche lui è un candidato solo per la prossima estate essendo ancora stipendiato dalla Juventus e contrario all’ipotesi di un subentro in corsa.

Ma se la situazione precipitasse e si dovesse cambiare da subito? L’ipotesi estrema va contemplata. E a quel punto sarebbe più probabile un traghettatore: si può prendere Mazzarri, disposto ad accettare un semestrale con opzione e la rosa attuale della squadra. E Spalletti? Ipotesi complicata: i Friedkin voglio evitare una spaccatura nella tifoseria.

Fonte: Il Messaggero