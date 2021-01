Tiago Pinto avverte Fonseca: fiducia a tempo. Ma i Friedkin hanno già deciso di cambiare

AS ROMA NEWS – Fonseca resta sulla panchina della Roma, ma la fiducia concessa è solo a tempo. Il tecnico, scrive oggi Il Messaggero (U. Trani), è stato informato di questa decisione dallo stesso Tiago Pinto nel faccia a faccia avuto ieri dopo il caso generato dalla sconfitta contro lo Spezia.

Il tecnico resta, ma la fiducia dei Friedkin è al minimo storico. Sabato contro lo Spezia non basterà una vittoria per restare, servirà anche una prestazione convincente sul campo. Dan e Ryan Friedkin sono furiosi per quanto visto martedì sera e per due partite di fila: giallorossi umiliati in campo, l’immagine della società calpestata dall’allenatore e dal team manager Gombar che è stato sollevato dall’incarico. Con lui anche il Manolo Zubiria.

E il futuro di Paulo Fonseca è segnato: a giugno, salvo ribaltoni, non sarà più l’allenatore della Roma. I Friedkin non sono mai stati convinti del portoghese. Lo avevano comunicato anche a Pinto prima del suo arrivo a Roma. I texani non sono convinti del metodo di Fonseca e sono convinti che la squadra non regga fisicamente nel confronto con le big. La proprietà quindi ha deciso: meglio cambiare a fine campionato augurandosi di non doverlo fare anche prima.

Fonte: Il Messaggero