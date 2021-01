Friedkin, l’appello della squadra e la figuraccia davanti agli sponsor: i retroscena del caos Roma

AS ROMA NEWS – La furia dei Friedkin di queste ore ha diversi motivi, e non tutti direttamente collegati all’eliminazione prematura della Roma dalla Coppa Italia. Il primo e più rilevante è la figuraccia fatta dal club davanti a tutto il mondo, e questo potrebbe avere ripercussioni sulle trattative con gli sponsor che i texani stanno portando avanti da mesi.

LA FIGURACCIA CON GLI SPONSOR

La Roma ha assoluta necessità di aumentare i ricavi. Sta chiudendo con lo sponsor tecnico (New Balance in pole) e sta trattando i rinnovi con Hyundai e Qatar Airways, al momento tutt’altro che scontati Per questo un’immagine così brutta, finita su tutti i siti d’Europa, non ha fatto piacere alla proprietà. Roma-Spezia fra l’altro è stata seguita da oltre due milioni di spettatori in tv, con uno share del 14% al momento dei supplementari, battendo ad esempio la concorrenza di Canale 5, e anche questo ha contribuito alla “viralità” dell’errore sui cambi.

LA SQUADRA IN DIFESA DI GOMBAR

Da qui la decisione da parte dei Friedkin di allontanare il team manager Gombar, su cui avevano ricevuto ottime referenze. Ma l’errore commesso martedì sera è stato troppo grosso per essere accettato. E a nulla sono valse le proteste della squadra, che ha provato a schierarsi in difesa del giovane dirigente giallorosso. Tutti, da Dzeko fino a Pellegrini, hanno provato a salvarlo facendosi portavoce della professionalità del ragazzo (28 anni) al netto dell’errore, condiviso anche con lo staff tecnico. Ma i Friedkin sono stati irremovibili.

PINTO SALVA FONSECA

L’ultimo retroscena riguarda Tiago Pinto, che si è schierato in difesa di Fonseca davanti alla tentazione dei Friedkin di allontanare subito l’allenatore. Il rapporto tra il nuovo general manager e il tecnico è ottimo, favorito da lingua e nazionalità. I due si confrontano da settimane, hanno cenato anche insieme, Pinto ha conosciuto la famiglia Fonseca e sta scoprendo l’uomo, oltre che l’allenatore. Per questo ieri si è esposto molto con i Friedkin, tra l’altro ribandendo come non fosse nella sua filosofia mandar via un allenatore dopo neppure un mese di lavoro in comune. Pinto è convinto di poter incidere e aiutare Fonseca, almeno fino al termine della stagione. Poi si vedrà. Il presidente e suo figlio lo hanno ascoltato, ma adesso tocca a Fonseca tirarsi fuori dalle sabbie mobili.

