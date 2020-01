Friedkin in linea diretta sul club, ma è attesa sullo stadio

NOTIZIE AS ROMA – Da una parte il passaggio di proprietà, che procede spedito verso il closing, con le firme che dovrebbero arrivare entro metà febbraio, dall’altra gli accordi commerciali che procedono altrettanto spediti.

Ogni giorno può essere utile per l’ufficialità di Dan Friedkin come nuovo proprietario della Roma, mentre non sembra esserci enorme volontà di accelerare i tempi sul progetto stadio.

Nel frattempo ieri al Foro Italico il club ha lanciato “Easy Mobility“, con l’obiettivo di facilitare il raggiungimento dello stadio da parte dei tifosi grazie a sei partner: BusForFun, Moovit, WeTaxi, Jump by Uber, eCooltra e E-Gap.

(Gazzetta dello Sport)