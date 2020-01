Le esigenze aumentano ma il mercato è low cost: caccia a Villar e Januzaj

ULTIME CALCIO MERCATO ROMA – Il mercato di gennaio di Petrachi si trasforma in una corsa contro il tempo per trovare i sostituti di Zaniolo e di Diawara. Per l’esterno i nomi in ballo sono quelli di Suso, Shaqiri e Januzaj. Lo svizzero convince di più ma il Liverpool non è disposto a garantire il prestito con diritto di riscatto.

Più semplice arrivare al belga, che ha già chiesto alla Real Sociedad di essere liberato. Operazione da 15 milioni ma praticabile con la formula richiesta dalla Roma. C’è anche l’opzione low cost: il ritorno di Caprari (vicino comunque al Sassuolo) che nella Sampdoria non trova spazio.

Riguardo il mediano, prima di muoversi a Trigoria vogliono però avere la certezza sui tempi di recupero di Diawara. Difficile immaginare innesti di rilievo: ad esempio Vecino o Mandragora hanno costi che la Roma attualmente non può garantire. Dalla Spagna danno in dirittura d’arrivo l’acquisto di Villar, mentre è circolata anche l’ipotesi di un ritorno di Nzonzi. Tarda invece l’arrivo di Ibanez. Problemi di commissioni riguardanti gli agenti brasiliani del difensore (tornato ieri a Zingonia) fanno slittare tutto alla prossima settimana.

