Friedkin in partenza per Torino. Con loro anche Pellegrini ed El Shaarawy. Il Faraone: “Sto bene, ce la faccio per la prossima partita”

AS ROMA NEWS – Dan e Ryan Friedkin in partenza per Torino. I nuovi proprietari del club giallorosso stanno si sono messi in viaggio da Ciampino per raggiungere la squadra che si trova già nel capoluogo piemontese, dove tra poche ore affronteranno la Juventus.

Insieme a loro non solo il Ceo giallorosso Guido Fienga, che sembra destinato a prolungare il suo contratto con la Roma, ma anche due calciatori: Lorenzo Pellegrini e Stephan El Shaarawy.

I due giocatori non saranno disponibili, il primo per squalifica e il secondo perchè ancora non al top di condizione. Ma il Faraone, a domanda dei cronisti, ha assicurato: “Sto bene, ce la faccio per la prossima partita”.

Redazione Giallorossi.net