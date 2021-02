Solita Roma debole con le forti: vince la Juve (2-0), decidono Ronaldo e un autogol di Ibanez

AS ROMA NEWS – Ci siamo. E’ il momento di Juventus-Roma. Allo Stadium si affrontano due squadre con ambizioni diverse ma accumunate da una classifica che le vede l’una vicinissima all’altra: per la prima volta da dieci anni a questa parte, i giallorossi sfideranno i bianconeri partendogli davanti.

La squadra di Pirlo non è partita forte come gli anni passati, ma ora sta risalendo inesorabilmente la classifica supportata da una sfilza di pezzi da novanta. La Roma invece, nonostante i passi falsi contro le big, sta tenendo un ritmo da vertice. Ma le manca ancora la vittoria di prestigio. Tenetevi pronti: sta per cominciare l’eterna sfida tra le due rivali.

JUVENTUS-ROMA, LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

95′ – Finita: solita Roma, sconfitta dalla Juventus per 2 a 0. I giallorossi perdono ancora una volta uno scontro diretto contro una big. La squadra di Fonseca tiene bene il campo, ma non punge tirando pochissimo in porta, e la differenza la fa la qualità dei bianconeri, trascinati da Ronaldo. La Juve sorpassa la Roma in classifica.

90′ – Cinque minuti di recupero.

85′ – DOPPIO CAMBIO JUVE: dentro Demiral e De Ligt, fuori Alex Sandro e Bonucci.

83′ – OCCASIONE ROMA! Dzeko di testa manda a lato su cross di Spinazzola!

81′ – CAMBIO JUVE: dentro Bernardeschi, fuori Chiesa.

80′ – OCCASIONE ROMA! Prima Dzeko non arriva in scivolata sul cross teso di Peres, poi Spinazzola col sinistro non inquadra la porta!

78′ – Non c’è una reazione emotiva della Roma, che continua a non spaventare la retroguardia bianconera.

76′ – CAMBIO ROMA: dentro Peres, fuori Karsdorp.

70′ – RADDOPPIO JUVE. Autogol di Ibanez nel tentativo di anticipare Ronaldo dopo un affondo di Kulusevksi che stava per mandare in porta il portoghese.

68′ – OCCASIONE ROMA! Torre di Dzeko per Carles Perez che calcia al volo col sinistro: Szczesny si distende e blocca.

65′ – DOPPIO CAMBIO JUVE: dentro Cuadrado e Kulusevksi, fuori McKennie e Morata.

62′ – TRIPLO CAMBIO ROMA: dentro Diawara, Dzeko e Perez, fuori Villar, Mayoral e Cristante.

62′ – Ammonito Ronaldo per proteste.

61′ – Destro a giro di Mkhitaryan: conclusione centrale, blocca Szczesny.

59′ – Grande giocata di Mkhitaryan che fa tutto da solo saltando due uomini, l’armeno libera bene Villar che dal limite prova a calciare col sinistro ma la sua conclusione viene murata.

58′ – La pioggia ora si fa più insistente, il campo sta diventando parecchio scivoloso.

54′ – Ammonito Kumbulla per un fallo tattico su Morata.

52′ – Per ora è successo poco in questo secondo tempo. Si scalda Dzeko a bordo campo.

46′ – Si riparte, nessun cambio nelle due squadre.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce uno a zero per la Juve questo primo tempo. Bianconeri in vantaggio al primo tiro in porta con Ronaldo. La Roma non ha giocato male, ha tenuto bene il campo, ma arrivata negli ultimi 20 metri non riesce a creare occasioni. La Juve invece, sempre con Ronaldo, ha avuto un paio di occasioni per raddoppiare. Ai giallorossi servirà più cattiveria nella ripresa, la partita è ancora aperta.

45′ – Orsato allontana Roberto Baronio, ex Lazio, dalla panchina della Juve per proteste.

41′ – OCCASIONE JUVE. Ancora Ronaldo lanciato in area dopo un erroraccio della Roma su punizione, il destro a incrociare del portoghese trova stavolta l’opposizione di Pau Lopez.

37′ – Ammonito Arthur che ferma la ripartenza di Mkhitaryan.

35′ – Ammonito Mancini per un fallo su Rabiot a centrocampo.

30′ – La Roma non sta deludendo, i giallorossi stanno giocando con buona personalità ma devono essere più incisivi negli ultimi metri. La Juve molto compatta, si difende e riparte, forte del vantaggio.

26′ – OCCASIONE ROMA! Calcio d’angolo di Veretout che filtra bene in area, Mancini arriva in corsa ma non riesce a trovare la porta a pochi passi dalla rete!

23′ – TRAVERSA JUVE. Ronaldo in area calcia in porta, palla deviata da Kumbulla che si impenna e centra il legno rimbalzando fuori dalla linea di porta!

21′ – OCCASIONE ROMA! Dopo un’azione insistita la palla arriva sul destro di Cristante che calcia al volo e manda la sfera fuori di un soffio dall’incrocio! Sarebbe stato un eurogol!

13′ – GOL DELLA JUVE. Ronaldo, servito da Morata, con un preciso sinistro rasoterra dal limite batte Pau Lopez. Bianconeri in rete al primo tiro verso la porta.

10′ – Inizio promettente della Roma, che sta giocando palla a terra con personalità, mettendo in difficoltà i bianconeri con un possesso prolungato.

3′ – Ottimo avvio della Roma! Incursione di Veretout che salta Bonucci in velocità, il cross basso a centro area non trova nessuno!

0′ – Si parte, comincia Juventus-Roma!

JUVENTUS-ROMA, LE ULTIME DALLO STADIUM

Ore 17:00 – La Roma annuncia il suo undici titolare con il consueto tweet che riportiamo di seguito.

Ore 16:50 – Ufficiale anche la formazione della Juventus, ecco l’undici scelto da Pirlo: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo.

Ore 16:40 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata da Sky Sport che tra poco scenderà in campo: Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Villar, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Borja Mayoral.

Ore 16:00 – Due ore al fischio d’inizio. Cielo plumbeo, leggera pioggia sopra l’Allianz Stadium, il campo non ne risente e appare in buone condizioni. Tra pochissime le formazioni ufficiali scelte dai due tecnici.

JUVENTUS-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo.

A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Frabotta, Demiral, Cuadrado, De Ligt, Dragusin, Fagioli, Peeters, Bernardeschi, Kulusevski.

Allenatore: Pirlo.

ROMA (3-5-2): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Villar, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Borja Mayoral.

A disposizione: Mirante, Fuzato, Santon, Bruno Peres, Calafiori, Diawara, Perez, Pastore, Ciervo, Dzeko.

Allenatore: Fonseca.

ARBITRO: Orsato di Schio, Guardalinee: Meli e Fiorito; Quarto uomo: Calvarese; VAR: Chiffi; AVAR: Mondin.

Giallorossi.net – A. Fiorini