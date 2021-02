PIRLO: “Avevamo preparato la partita in questo modo, la Roma attacca con tanti uomini e ti lascia campo”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato all’Allianz Stadium contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei bianconeri ai microfoni di Sky Sport:

Non avete concesso ripartenze…

Avevamo preparato così questa partita. Sappiamo che la Roma gioca un calcio ottimo, attacca con tanti uomini e ti lascia campo, eravamo preparati per chiuderci e ripartire. Abbiamo fatto bene le preventive. Era il tipo di partita che volevamo fare.

Juventus concreta, ma che ha accettato di giocare nella sua area. Quanto conto Chiellini?

Sta giocando bene come tutti gli altri. Abbiamo trovato entusiasmo, ci siamo ricompattati e la fase difensiva è molto più veemente.

È ancora il Chiellini di quando giocavate insieme?

Ne ha ancora, sta bene e speriamo possa continuare così.

La Juve ha giocato di rimessa, è la tua sensazione e la Champions farà sì che vedremo più spesso partite così?

Abbiamo fatto la partita che ha fatto la Roma all’andata. Avevamo studiato la partita al contrario, per difendersi bene. E’ una gara che potrà essere ripetuta in futuro perché giocando ogni 3 giorni non si può avere sempre la brillantezza.