Friedkin in silenzio: sceglie il “low profile”, ma sarà a Roma per l’inizio del campionato

NOTIZIE AS ROMA – Zero proclami, pochissime dichiarazioni rilasciate sul sito ufficiale del club e necessità di fare plusvalenze: 100 milioni entro il 2021. L’avvento dei Friedkin non ha scaldato i cuori dei tifosi, ricordando per certi versi i concetti della precedente gestione, scrive Il Messaggero (S. Carina).

Per questo motivo la voce di Friedkin sarebbe quantomai auspicabile. Ma chi ne cura la comunicazione, rivela il giornale romano, spiega che la famiglia ha sempre avuto questo tipo di atteggiamento. La scelta del low profile non pregiudica il contatto diretto con Fienga, ritenuto giustamente ben più importante della dichiarazione strappa-consensi. Il nuovo proprietario ha poi garantito una maggiore presenza nella Capitale, e così sarà fin dall’avvio della prossima stagione: l’appuntamento a Roma è per il debutto in campionato. L’esordio di Dan e Ryan Friedkin non sarà dei più appassionanti, dato che allo stadio non ci sarà pubblico e mancherà l’abbraccio dei tifosi. Più preciso sulle date dell’arrivo del presidente è La Repubblica (F. Ferrazza) che rivela come Dan Friedkin terminerà il suo periodo di quarantena a Londra il 7 settembre, poi sarà libero di sbarcare nella Capitale presentandosi di persona ai tifosi e recandosi a Trigoria. Fonte: Il Messaggero / La Repubblica