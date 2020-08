Radio Radio: “Idea Roma, Schick più soldi per avere Belotti”

CALCIOMERCATO AS ROMA – Nuove voci di mercato riguardanti la Roma arrivano questa mattina dai microfoni di Radio Radio. Secondo l’emittente i giallorossi vorrebbero Andrea Belotti nel caso in cui Dzeko dovesse decidere di lasciare la Capitale.

L’offerta è già pronta, e prevederebbe l’inserimento nell’affare del cartellino di Patrik Schick, giocatore che piace parecchio ai granata. In aggiunta un conguaglio economico, non meglio specificato, a favore del club di Cairo.

A rendere difficile l’operazione c’è però la volontà del calciatore ceco, poco propenso a tornare in serie A: Schick preferirebbe restare in Bundesliga, dove il Bayer Leverkusen sembra fare sul serio per averlo.

Fonte: Radio Radio