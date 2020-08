Under e Riccardi per Milik: così la Roma vuole arrivare al polacco senza spendere

AS ROMA NEWS – La Roma insiste per arrivare a dama con Arkadiusz Milik, almeno stando a quanto racconta oggi l’edizione del Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo). Fienga, scrive il giornale, è al lavoro per portare l’attaccante a Trigoria senza spendere un euro.

Come? Inserendo nella trattativa sia Cengiz Under, giocatore che è da tempo nel mirino dei partenopei, che Alessio Riccardi. I conti fatti dal giornale sono questo: De Laurentiis valuta il suo centravanti 40 milioni, mentre la Roma ha fissato a 30 milioni il cartellino di Under e a 10 quello del giovane centrocampista.

Se dunque i partenopei dovessero accettare le contropartite tecniche proposte, la Roma arriverebbe a Milik senza bisogno di ulteriori conguagli economici. Fienga oggi è a Milano per altri appuntamenti di mercato, ma la trattativa continua direttamente con De Laurentiis.

L’accordo non è facile per quanto articolato, ma la base è l’operazione Manolas-Diawara dello scorso anno. Per la Roma Milik è stato sempre la prima scelta in attesa di capire il futuro di Dzeko. Il polacco, però, va convinto perchè in testa ha altre idee, a cominciare dalla Juventus.

Fonte: Corriere dello Sport