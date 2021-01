Friedkin, no a un socio di minoranza: vogliono gestire la Roma da soli

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dan e Ryan Friedkin non stanno cercando un socio di minoranza a cui cedere una parte della Roma. Lo assicura l’edizione odierna del Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo).

Nei giorni scorsi, sulle pagine de Il Tempo, si era parlato invece della ricerca da parte della nuova proprietà di un socio, con un mandato affidato a Marc Watts di scandagliare soprattutto il mercato arabo (LEGGI QUI L’ARTICOLO).

“I Friedkin non sono interessati a soci di minoranza“, scrive invece oggi il Corriere dello Sport, “ascoltano chiunque possa portare un contributo al progetto che hanno in testa, ma non hanno cercato nessuno. Vogliono gestire la Roma in prima persona“, conclude il quotidiano sportivo.

Fonte: Corriere dello Sport