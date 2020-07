Offerta Friedkin, Pallotta verso il rifiuto: aspetta stadio e altri investitori. Ma così rischia…

AS ROMA NEWS – Dan Friedkin ci riprova, ma il suo rilancio potrebbe non bastare. I numeri della sua nuova offerta non cambiano, scrive oggi Il Messaggero (S. Carina), e per questo Pallotta va verso un secondo rifiuto.

La proposta formulata dal texano cambia le condizioni: 490 milioni (ai quali poi aggiungerne altri 85 nelle casse del club come aumento di capitale riservato) ma con l’esborso tutto cash e senza condizioni. Pallotta ora ha dieci giorni di tempo per dare una risposta.

I dubbi che possa andare in porto, scrive il quotidiano romano, esistono e vengono avanzati anche dalle persone che gravitano vicino al dossier. Il problema infatti non è tanto nelle modalità della proposta ma sul quantum. Al momento Pallotta ritiene i 490 milioni (defalcati dagli ulteriori 85 poi destinati al club) non sufficienti. E ora la sua intenzione è quello di resistere.

Il motivo è chiaro: ci fosse il via libera allo stadio di Tor di Valle, l’inevitabile svalutazione alla quale è andata incontro la società nel post-Covid verrebbe azzerata e la quotazione del club tornerebbe a lievitare. Senza contare che Jim conta di avere a breve delle opzioni sul tavolo: Baldini si sta occupando in prima persona di un gruppo sudamericano, mentre Baldissoni, coadiuvato da un esponente di spicco della politica italiana fine anni ‘90, si sta muovendo sul versante dei paesi arabi.

L’unico motivo che potrebbe spingere Pallotta ad accettare la nuova offerta di Friedkin, scrive invece la Gazzetta dello Sport(M. Cecchini) è la mancata qualificazione della Roma alla prossima Champions (sempre che il club non vinca l’Europa League): senza gli introiti della massima competizione europea i conti peggioreranno ulteriormente e questo potrebbe spingere il bostoniano a ripensarci.

È chiaro infatti che con un rifiuto Pallotta si sottoporrebbe a grandi rischi. Perché se è vero che il Decreto Liquidità ha permesso a lui e ai suoi soci di posticipare il completamento dell’aumento di capitale al 31 dicembre, è altrettanto chiaro che i 42 milioni che mancano per arrivare a quota 150 non bastano.

Fonte: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport