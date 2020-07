Perotti verso l’Arabia Saudita: alla Roma bastano 2 milioni

AS ROMA CALCIOMERCATO – Diego Perotti è uno di quei giocatori che la Roma non ha intenzione di trattenere in vista del prossimo mercato. Anzi, davanti a un’offerta il club giallorosso lascerebbe partire il proprio attaccante per poter risparmiare sul suo ingaggio.

Stando a quanto racconta oggi l’edizione de “Il Tempo”, per Perotti è arrivata un sondaggio di un club dell’Arabia Saudita. La Roma è pronta a cederlo, e si accontenterebbe anche di 2 milioni di euro.

La cifra infatti sarebbe sufficiente a non creare una minusvalenza a bilancio, dato che Perotti ormai è da anni nel club giallorosso. Si attende che un’offerta venga formalizzata, poi sarà decisiva la volontà del calciatore.

Fonte: Il Tempo