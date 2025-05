Friedkin, nuova tappa: l’aereo è atterrato a Londra. Domenica sera possibili novità sul tecnico

Il jet privato dei Friedkin continua a volare senza tregua, lasciando dietro di sé una scia di indizi sul futuro della panchina giallorossa. Dopo aver fatto tappa a Roma, rientrato negli Stati Uniti, poi atterrato in Costa Azzurra e a Salisburgo, oggi l’aereo è planato a Farnborough, scalo a una cinquantina di chilometri da Londra.

Un dettaglio che non passa inosservato: proprio nella capitale inglese allena Enzo Maresca, tecnico attualmente al Chelsea e accostato con insistenza alla Roma per il dopo-Ranieri dai media inglesi. Il tecnico, che tra pochi giorni guiderà i Blues nella finale di Conference League, sarebbe stato persino suggerito dallo stesso Ranieri come nome ideale per il futuro romanista.

Nel frattempo, Dan Friedkin è atteso all’Olimpico domenica per l’ultima sfida casalinga della stagione contro il Milan, in quella che sarà anche l’ultima panchina giallorossa di Ranieri. E chissà che quella sera così importante per il futuro della Roma non possa portare novità importanti sul nome dell’erede di Sir Claudio.