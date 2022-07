Friedkin, obiettivo raggiunto: dopo 22 anni la Roma esce dalla Borsa (COMUNICATO)

NOTIZIE AS ROMA – I Friedkin ce l’hanno fatta: la Roma esce dalla borsa. Nell’ultimo giorno utile, il gruppo americano ha superato la soglia del 95% necessaria per il successo dell’offerta.

Ora i Friedkin avranno diritto di acquistare i titoli residui (cosiddetto squeeze-out) e potranno poi procedere al delisting del club da Piazza Affari, che si concluderà probabilmente entro la fine di agosto. A quel punto, dopo 22 anni, la Roma uscirà definitivamente dalla borsa.

Di seguito un estratto del comunicato pubblicato in merito dal club giallorosso: “Sulla base dei risultati provvisori comunicati da Equita SIM S.p.A., in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, risultano portate in adesione all’Offerta, durante il Periodo di Adesione terminato in data odierna, come da ultimo prorogato, complessive n. 34.713.618 Azioni, rappresentative di circa il 5,520% del capitale sociale dell’Emittente.

Pertanto, tenuto conto delle Azioni portate in adesione all’Offerta, delle n. 565.964.248 di Azioni, pari all’89,995% del capitale sociale dell’Emittente, già detenute, direttamente e indirettamente, dall’Offerente e delle n. 2.500.000 Azioni, pari al 0,398% del capitale sociale dell’Emittente, acquistate in data odierna dall’Offerente su Euronext Milan tramite Equita SIM S.p.A., ad un prezzo medio ponderato di Euro 0,45 per Azione – e, comunque, ad un prezzo unitario non superiore al Corrispettivo dell’Offerta – lo stesso Offerente verrebbe a detenere, alla data di regolamento dell’Offerta e qualora i suddetti risultati provvisori risultino confermati, n. 603.177.866 Azioni, pari al 95,913% del capitale sociale dell’Emittente“.