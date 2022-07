Stasera Roma-Nizza col rebus Dybala: il giocatore in panchina, Mou non rischia dopo il ko di Darboe

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prudenza massima. Stasera tutti gli occhi saranno puntati su Paulo Dybala nella terza e ultima amichevole in terra portoghese della Roma.

Dopo la sfida contro il Nizza (fischio d’inizio ore 20 italiane) la squadra giallorossa farà ritorno nella Capitale. Ma prima Mou vuole capire a che punto stanno i suoi ragazzi.

In campo dunque la formazione migliore: Rui Patricio giocherà tra i pali, in difesa Karsdorp dovrebbe essere preferito a Celik, mentre sulla sinistra Zalewski è in ballottaggio con Spinazzola. In attacco spazio alla coppia Zaniolo-Abraham, in attesa di Dybala.

La Joya partirà dalla panchina, ma il suo possibile impiego nella gara di stasera è un rebus: il calciatore spinge per giocare uno spezzone di gara, ma Mourinho difficilmente lo rischierà. Lo Special One è ancora scosso dal grave infortunio occorso a Darboe e non vuole correre inutili rischi, visto che Dybala ha svolto pochissimi allenamenti in gruppo.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero / Corriere dello Sport